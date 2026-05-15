O Sporting acertou a contratação de Pedro Lima, médio de 23 anos, que chega do AVS.

O negócio foi concluído por um valor fixo de quatro milhões de euros, mais dois milhões dependentes de variáveis. O que significa que a contratação do brasileiro pode atingir os seis milhões de euros.

O AVS fica ainda com uma percentagem de uma futura venda.

Já Pedro Lima vai assinar um contrato válido por cinco temporadas, até 31 de junho de 2031.

Formado no Palmeiras, clube no qual entrou com 13 anos, o médio chegou a estrear-se na equipa principal, pela mão de Abel Ferreira: foi em 2023, em jogo da Copa Libertadores frente ao Bolívar, na Bolívia. O Palmeiras perdeu esse jogo por 3-1.

Depois disso, foi emprestado à equipa sub-21 do Norwich, de Inglaterra, e ao Osijek, da Croácia, antes de se mudar a título definitivo para o AVS, no início desta época. Na Vila das Aves fez 26 jogos, marcou seis golos e entregou duas assistências.

Pedro Lima é o segundo reforço do Sporting para a próxima temporada, após Zalazar, contratado ao Sp. Braga por 30 milhões de euros e já anunciado como reforço.