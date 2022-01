Pedro Porro lamentou a morte da avó no início de janeiro, partilhando uma mensagem dolorosa nas redes sociais. Agora, na ressaca da conquista da Taça da Liga, graças a um triunfo frente ao Benfica (2-1), o lateral espanhol do Sporting voltou a recordar Carmen.



«Minha querida Avó, sei que desde o Céu me ajudaste a levantar esta Taça. Foi por ti! A tua força estará sempre comigo, és a minha estrela. Amo-te. Tudo por ti! »



Na publicação divulgada nas redes sociais, o jogador leonino agradeceu ainda o apoio dos adeptos: «Obrigado pelo apoio sportinguistas.»

