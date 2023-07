Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Sporting formalizou a transferência de Pedro Porro para o Tottenham a título definitivo.

Recorde-se que o lateral-direito transferiu-se no final de janeiro para os Spurs por empréstimo com obrigação de compra.

Pela cedência do jogador espanhol o Sporting recebeu 5 milhões de euros aos quais acrescem agora, a 1 de julho de 2023, 40 milhões de euros.

No mesmo comunicado, a SAD leonina informa que o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado em 95 por cento pelo emblema inglês e que os encargos com serviços de intemediação pela concretização da transferência ascendem a 2,383 milhões de euros.