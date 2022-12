O treinador do Sporting, Ruben Amorim, sublinhou esta quarta-feira que tem garantias de que o lateral-direito espanhol Pedro Porro só sai dos leões pela cláusula de rescisão, fixada nos 45 milhões de euros.

Os verde e brancos acionaram, este ano, a opção de compra pelo defesa, que tem contrato até 2025.

Na última semana, Porro foi associado aos ingleses do Tottenham.

«Em relação ao Pedro Porro, nós sabemos que há jogadores na nossa equipa que, por aquilo que têm feito, que há outros clubes que os querem, tivemos esse problema no verão. O que me foi dito é que só pela cláusula é que pode sair e, portanto, se for pela cláusula, não podemos fazer nada», começou por dizer Amorim, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, da 14.ª jornada da I Liga.

«Ele está muito bem. Vive, quanto a mim, um dos melhores momentos da carreira. Está concentrado no Sporting. Não peço nada. Estamos preparados para tudo e sabemos que há clubes que podem pagar a cláusula, mas enquanto isso não acontecer, penso que o Pedro está seguro», concluiu o técnico.

Questionado pouco depois por Porro, em alusão à saída de Matheus Nunes, sobre a qual também chegou a afirmar ter garantias que só sairia pela cláusula - o que não aconteceu - Amorim respondeu.

«Obviamente que nós tivemos esse problema com o Matheus Nunes e isso foi público. Falámos sobre isso, discutimos, tanto que houve a minha renovação, confiança por parte da direção e do treinador. Falámos sobre esses temas e o que me foi dito agora é que o Porro só sairia pela cláusula, portanto eu vou acreditar na palavra das pessoas. É nesse ponto que está a situação de mercado», disse.