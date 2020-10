A seleção espanhola de sub-21 está a uma vitória de garantir o apuramento para o Campeonato da Europa de sub-21, depois de ter vencido as Ilhas Faroé esta quinta-feira.

A jogar fora, la roja adiantou-se no marcador aos 51 minutos, por intermédio de Brahim Díaz – tinha entrado ao intervalo. Nos descontos, e já com o sportinguista Pedro Porro em campo, ele que foi lançado aos 20 minutos dos 90, Brahim Díaz bisou e fez o 2-0 final.

Decorridas sete jornadas no grupo 6 da fase de qualificação para o Europeu do próximo ano, que se realiza na Hungria e na Eslovénia, a Espanha segue no primeiro lugar, com seis pontos sobre o segundo lugar. Está a apenas um triunfo do apuramento.