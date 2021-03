O futebolista do Sporting, Pedro Porro, reconheceu esta segunda-feira que a chamada à seleção principal de Espanha se deve fundamentalmente ao trabalho nos leões e que a notícia foi recebida com emoção por si e pela família.

«Estava em casa, falei imediatamente com a minha família. Foi uma grande alegria, chorámos de emoção, para dizer a verdade», referiu, em declarações à agência EFE.

Dizendo que esta chamada representa «mais um objetivo» na sua carreira, o jovem jogador de 21 anos, autor de quatro golos em 29 jogos pelo Sporting em 2020/2021 – um desses golos valeu a conquista da Taça da Liga – diz que a regularidade nos verde e brancos tem sido importante para crescer.

«Se é verdade que quando cheguei [ndr: ao Sporting] me faltava aquele ritmo que não tive no ano passado, pouco a pouco, com a ajuda dos meus companheiros, consegui ter a força que não tive no ano passado e evoluí dando passos gigantes», referiu Porro, que após sete internacionalizações pelos sub-21, pode agora jogar pela seleção principal no arranque da qualificação para o Mundial 2022.

Espanha defronta a Grécia (25 de março) e a Geórgia (28 de março) e joga depois com Kosovo, dia 31, num jogo particular.

Cedido por duas épocas pelo Manchester City ao Sporting, Porro diz que teve a «confiança» necessária nos leões. «No Sporting deram-me a confiança e, sem a confiança, o jogador não dá os seus 100 por cento. Neste caso, estou a dar 200 por cento para seguir na linha de crescimento no dia a dia e espero continuar assim», concluiu.