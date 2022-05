O futebolista do Sporting, Pedro Porro, apontou à conquista de mais títulos pelos leões na época 2022/23, nomeadamente à Liga, ganha esta temporada pelo FC Porto, que sucedeu aos verde e brancos, campeões em 2020/21.

Em Espanha a passar férias, Porro esteve, no domingo, a assistir ao jogo entre o Santa Amalia e o Lobón, de acesso à Taça do Rei, em Almendralejo, na província de Badajoz, perto de onde é natural (Don Benito). O lateral dos leões viu alguns amigos jogar, do lado do Santa Amalia, tendo entrado em direto para falar na transmissão online da Federación Extremeña de Fútbol (FEF).

«Eu tenho contrato até 2025, renovei há pouco e esperemos que saia tudo bem, que voltemos a ganhar títulos - o que é importante - e que voltemos a ganhar o campeonato», disse, ao ser questionado sobre a próxima época pelo relatador do jogo.

«É sempre bom voltar a casa. Estão aí os meus amigos no Santa Amalia, então é bonito vê-los envolvidos nestes jogos», comentou, ainda.