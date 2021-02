O Paços de Ferreira chega a Alvalade com o rótulo de equipa-sensação e o fantástico registo de nove jornadas consecutivas sem derrotas. Ruben Amorim pede muito cuidado aos seus jogadores para uma partida que antevê complicada.



«O Paços é uma equipa boa, o treinador [Pepa] está a fazer um trabalho fantástico. Vive de segundas bolas, de um avançado que segura bem, mas tem muita formas de chegar à frente. Estamos preparados para amanhã e precisamos da inspiração dos nossos jogadores. Inspiração que temos tido», afirmou Rúben Amorim. «O Paços ganhou seis jogos seguidos e isso não é normal em Portugal.»



«É uma equipa muito agressiva, muito forte nas segundas bolas, o Baixinho lança bem os alas, os alas são muito perigosos nos movimentos de rotura e o Douglas Tanque é forte a segurar. O Bruno Costa foi o jogador do mês, o Oleg foi substituído por um lateral menos rápido, mas que cruza bem [Rebocho], o Fernando Fonseca tem estado forte, o guarda-redes também. É uma equipa moralizada, não perde há muito tempo, mas também não perdemos há muito tempo. Se não for um bom jogo, pelo menos que o Sporting vença.»



Em relação ao jogo de Barcelos, vencido no limite, Ruben Amorim diz que a equipa fez «uma avaliação normal». «Chamámos a atenção para o que esteve mal. Acho que os jogadores perceberam logo ao intervalo, de outra forma não tinham melhorado tanto.»



E serão Ruben e Pepa os melhores treinadores da Liga? «No fim é que se fazem as contas. Ainda é cedo para esse balanço.»