Depois de Adán, outro jogador do Sporting foi distinguido nos prémios mensais entregues pela Liga: Sebastián Coates. O defesa dos leões foi eleito o melhor defesa do mês de abril, recolhendo 20, 10 por cento dos votos dos treinadores.



O internacional uruguaio superou assim a concorrência de Pepe (FC Porto) que alcançou 14,38 por cento das preferências, e de Lucas Veríssimo (Benfica) que arrecadou 7,19 por cento dos votos.



Coates, que disputou cinco encontros no mês anterior e anotou um golo frente ao Belenenses, conquistou a distinção pela terceira vez seguida.