O Petro Luanda comunicou o empréstimo de Pedro Bondo ao Sporting.

Em comunicado, o atual bicampeão angolano informa que os leões ficam com opção de compra, mediante cumprimento de objetivos individuais e coletivos, pelo lateral-esquerdo de 18 anos e que, caso essa compra seja efetivada, o emblema do Girabola salvaguarda uma percentagem do valor de uma eventual futura venda.

Segundo foi possível saber, Pedro Bondo deverá ser integrado na equipa B do Sporting, que compete na Liga 3.