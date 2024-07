O Sporting apresentou 29 jogadores antes do início do Troféu Cinco Violinos, com destaque para a ausência de Diomande que, castigado para o jogo desta noite, não subiu ao relvado.

Tirando Diomande, todos os jogadores subiram ao relvado, incluindo os lesionados St. Juste e Nuno Santos. A lista mostrou quatro guarda-redes e os jovens João Muniz, Geovany Quenda, Rafael Nel, Afonso Moreira, Rodrigo Ribeiro e Diogo Travassos.

Entre a numeração das camisolas, o maior destaque vai para Desbast, o reforço belga, que fica com o 6. Vladan Kovacevic fica com o 13, deixando o 1 para Franco Israel, e Matheus Fernandes escolheu o 28... que no Sporting já foi de João Moutinho.

Jogadores apresentados e as respetivas camisolas:

1 - Franco Israel

13 - Vladan Kovacevic

31 - Diogo Calai

51 - Diogo Pinto

2 - Matheus Reis

3 - Jeremiah St. Juste

5 - Hidemasa Morita

6 - Zeno Debast

8 - Pedro Gonçalves

9 - Viktor Gyökeres

10 - Marcus Edwards

11 - Nuno Santos

14 - Dário Essugo

17 - Francisco Trincão

21 - Geny Catamo

22 - Iván Fresneda

23 - Daniel Bragança

25 - Gonçalo Inácio

26 - Ousmane Diomande

28 - Mateus Fernandes

42 - Morten Hjulmand

43 - João Muniz

47 - Ricardo Esgaio

57 - Geovany Quenda

72 - Eduardo Quaresma

86 - Rafael Nel

90 - Afonso Moreira

91 - Rodrigo Ribeiro

97 - Diogo TravassosDe