Plutonio anuncia concerto em Alvalade para 2027
Rapper português, conhecido sportinguista, fez o anúncio no final de uma corrida solidária
Rapper português, conhecido sportinguista, fez o anúncio no final de uma corrida solidária
Plutonio vai atuar no Estádio José de Alvalade em 2027. O rapper português, conhecido adepto do Sporting, anunciou o concerto no final de uma corrida solidária que promoveu a favor das Aldeias de Crianças SOS.
Este será o primeiro concerto em Alvalade desde o dos AC/DC, em 2009. O álbum mais recente do artista é Carta de Alforria, lançado em 2024. No ano passado, Plutonio esgotou duas datas na MEO Arena, em Lisboa, a maior sala portuguesa de espetáculos. Aponta, agora, para um estádio de futebol.
O rapper, recorde-se, já gravou uma música em Alvalade - «Acordar» -, que contou com participação de Geny Catamo, jogador do Sporting.
O antigo estádio de Alvalade já acolheu artistas e bandas como Michael Jackson, Rolling Stones, U2, Pink Floyd, Guns N' Roses, Tina Turner, Dire Straits, Bruce Springsteen, Sting, Depeche Mode, Metallica e GNR. O novo Estádio de Alvalade, inaugurado a 6 de agosto de 2003, também acolheu concertos, embora menos do que o anterior.
Este novo concerto de Plutonio está então marcado para o dia 5 de junho de 2027.