Arrancou esta sexta-feira a primeira edição do Torneio Aurélio Pereira, que conta com os sub-11 e sub-13 de cinco clubes (Sporting, Bétis, PSV, Man. City e Real Madrid) e termina no domingo.

No Pólo SCP Lisboa, no Estádio Universitário, foram muitas as pessoas que se juntaram para assistir ao arranque da prova, que contou com alguns convidados muito especiais, entre eles os «padrinhos» Rui Patrício e Adrien Silva. Ao relvado subiu ainda Geovany Quenda, que se juntou aos dois antigos jogadores do Sporting e a Carlos Pereira, irmão de Aurélio Pereira, assim como os netos, Tomás e Filipe.

Em declarações aos jornalistas presentes no local, Adrien Silva recordou a importância de Aurélio Pereira e da sua estrutura para o sucesso desportivo do Sporting no passado, tendo em conta a diferença de «poderio financeiro» face aos rivais. Rui Patrício fala num momento «muito importante para o Sporting» e diz estar orgulhoso por ser um dos padrinhos deste torneio.

«Quem viveu com o Sr. Aurélio Pereira sabe a importância que teve para todos nós e para os que estão a surgir. É um momento muito importante para o Sporting e para nós é um orgulho estarmos aqui e podermos ser padrinhos do primeiro Torneio Aurélio Pereira. Todos sabem que o Sporting sempre lançou muitos jogadores da formação e vai continuar a lançar, sempre foi um clube que deu condições a todos os jogadores. Ele poder ter visto o nosso crescimento e o que conquistámos no futebol é um motivo de orgulho para nós e para ele», afirma Rui Patrício.

«Tinha sempre uma palavra amiga para todos nós e essa entreajuda sempre foi característica dele. Sabemos que o poderio financeiro do Sporting no passado nunca era muito forte e com a estrutura de Aurélio Pereira colmatavam esta falta de investimento. Consequentemente os adversários imitaram o que foi feito, para o bem do nosso país. A ligação que tínhamos com ele era especial, de amigos. É por isso que respondemos "presente", é uma alegria estar aqui e manter o nome de Aurélio Pereira no patamar mais alto», refere Adrien Silva.

Confira aqui o calendário completo dos jogos:

SEXTA-FEIRA

Sub-13

14h45

Sporting CP vs. PSV

16h15

Sporting CP vs. Manchester City FC

Sub-11

15h00

Sporting CP vs. Real Madrid CF

16h15

PSV vs. Manchester City FC

SÁBADO

Sub-13

9h00

Sporting CP vs. Real Betis Balompié

10h15

PSV vs. Manchester City FC

15h30

PSV vs. Real Betis Balompié

16h45

Real Betis Balompié - Manchester City FC

Sub-11

9h00

Real Madrid CF vs. PSV

10h15

Sporting CP vs. Manchester City FC

15h30

Manchester City FC vs. Real Madrid CF

16h45

Sporting CP vs. PSV

DOMINGO

Sub-13

9h00

Final Prata

11h30

Final Ouro

Sub-11

9h00

Final Prata

10h15

Final Ouro