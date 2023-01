Ruben Amorim não acredita na saída de Pedro Porro no mercado de inverno, a não ser que haja algum clube a bater a cláusula de 45 milhões de euros do lateral espanhol.

Essa convicção foi sublinhada pelo técnico na conferência de imprensa realizada ao início da tarde na Academia do Sporting, em Alcochete.

«Porro não sai? Não posso garantir nada. Não me parece que saia. Para sair neste momento, tem de sair pela cláusula. Esse é o conhecimento que eu tenho», afirmou, acrescentando: «Ou existe um clube que bata a cláusula e o Porro queira sair ou então não vai sair em janeiro.»

Recorde-se que Porro, de 23 anos, tem sido alvo do interesse do Tottenham, mas também do Chelsea, ambos da Premier League, com as abordagens a serem noticiadas nos últimos dias.

Ruben Amorim falava à margem da antevisão da receção ao Vizela. O Sporting defronta os minhotos na sexta-feira, a partir das 21h15, em jogo da 17.ª jornada da Liga, a última da primeira volta.