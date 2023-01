Pedro Porro emocionou-se no adeus ao Sporting. Em entrevista ao canal de televisão do emblema leonino, consumada a transferência para o Tottenham, o lateral espanhol manifestou o desejo de voltar um dia.

«Não gosto de falar muito porque vou chorar, e não é um adeus, é um até já. Está perto da minha casa e gostaria de terminar a carreira no Sporting. Ainda não fui e já penso em voltar. Fui muito feliz aqui, e espero que corra tudo bem ao Sporting», referiu.

«Não gosto de despedidas, mas… Vou ser mais um adepto. Desde que cheguei, tive essa ligação com o Sporting. Sempre tive esse amor pelo clube. Cheguei num momento difícil, há 20 anos sem ganhar um campeonato, e agora saio, e espero um dia voltar, porque foram dois anos e meio muito bonitos», acrescentou Porro, lamentando não se ter despedido com a conquista de mais uma Taça da Liga.

Porro agradeceu aos colegas que teve no Sporting, e recordou até alguns que saíram antes dele, para depois deixar uma mensagem especial para Ruben Amorim e respetiva equipa técnica.

«Dá muita confiança. Desejo-lhe o melhor, foi um pai para mim, aqui dentro. Não gosto de dizer um adeus definitivo, mas espero, um dia…», começou por dizer, antes de ser travado pela emoção.

«Sempre que tive maus momentos, eles estiveram lá. Eles sempre me deram tudo, e eu também a eles», acrescentou.

Para além da entrevista, o Sporting «formalizou» também a saída de Porro com um vídeo publicado nas redes sociais, no qual deixa uma recordação especial no balneário: os calções rotos que usou no dia da apresentação, e que tantos comentários geraram então.

«Não foi pensado, porque estava na praia, à espera da confirmação. Foi tudo muito rápido, não tive tempo de comprar outra coisa. Voltaria a fazer tudo igual, se soubesse que ia fazer os jogos que fiz e ganhar os títulos que ganhei», afirmou o espanhol.

Veja o vídeo de despedida do Sporting: