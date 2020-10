Mesmo tendo apenas um ponta de lança de raiz no plantel, Rúben Amorim não tem apostado na titularidade de Sporar, optando antes pelo jovem Tiago Tomás.

Neste sábado, na antevisão ao jogo com o Portimonense, o treinador explicou a opção pelo facto de o avançado esloveno não estar a oferecer aquilo que a posição exige no sistema em que joga o Sporting.

«O caso do Sporar é opção técnica. Pela forma como jogamos, são precisas características especificas para fazer aquela posição e ele vai ter de se adaptar. Mas já provámos que as coisas podem mudar. Temos o exemplo do Neto, que não era opção e que agora é», sublinhou.

Situação diferente parece ser a de Ristovski, que nem nas convocatórias tem constado.

«Em relação ao Ristovski, há um caminho a seguir. E quem se desvia [é afastado]. É a única forma que vejo para levar este a bom porto. Hoje não está, pode voltar a estar mais tarde», resumiu.