Gonçalo Costa vai ser reforço do Portimonense. O lateral de 22 anos fechou acordo com a formação algarvia, preparando-se para assinar um contrato válido por três épocas, com mais uma de opção.

Recorde-se que Gonçalo Costa anunciou ontem, sexta-feira, o adeus ao Sporting, após 14 anos na formação leonina. O jovem dividiu a última época entra equipa B e sub-23, fazendo alguns treinos com o plantel de Ruben Amorim.