O Portimonense venceu o Sporting por 2-0, em jogo de preparação disputado no Algarve.

Os golos foram apontados por Yago, aos 3 minutos, e Wellington Júnior, aos 28.

O jogo foi disputado em duas partes de 35 minutos.

De recordar que o Sporting defrontou a Roma na noite da véspera, no Estádio Algarve, mas fechou o estágio com este jogo com o Portimonense, aproveitado para Ruben Amorim para "ensaiar" outros jogadores.

O Sporting jogou com André Paulo, Fatawu, Ricardo Esgaio, José Marsà, Flávio Nazinho, Nuno Santos, Hidemasa Morita, Mateus Fernandes, Bruno Tabata, Paulinho e Youssef Chermiti.

O plantel leonino regressa agora a Lisboa e volta aos treinos na sexta-feira, na Academia Cristiano Ronaldo.

