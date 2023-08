Hidemasa Morita foi convocado para a seleção do Japão.

O médio do Sporting integra os planos dos nipónicos para o particular com a Alemanha (9 de setembro na Alemanha) e para o encontro com a Turquia, três dias depois na Bélgica, referente à Kirin Challenge Cup.

Além de Morita, Kosuke Nakamura, guarda-redes do Portimonense, também foi chamado à seleção.