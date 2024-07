O Sporting venceu esta manhã o Portimonense, por 2-0, num particular de pré-época que se realizou em Lagos.

Daniel Bragança e Rodrigo Ribeiro, este regressado do empréstimo ao Nottingham Forest, fizeram os golos do conjunto de Ruben Amorim.

Este foi o primeiro jogo do dia para os leões, que ainda esta quarta-feira defrontam o Union St. Gilloise, no Estádio do Algarve.