Fechada uma época histórica para o Sporting e para os comandados de Rui Borges, o rescaldo é mais do que positivo e para Fresneda, a conquista da «dobradinha» foi o ponto alto.

Em declarações à rádio «Marca», o lateral dos leões confessou ainda que o objetivo que se segue é ser chamado à seleção principal de Espanha, sendo que para isso tem de realizar uma temporada ao mais alto nível. Recorde-se que em 2024/25, Fresneda fez três golos em 32 jogos pela equipa principal do Sporting.

«Consegui dar a volta a um período muito difícil, com a questão do ombro e a pouca utilização, mas no geral foi uma época muito boa. Somei minutos de qualidade e conquistámos a "dobradinha". O meu próximo objetivo é chegar à Seleção de Espanha e estou a lutar para fazer uma época muito bem conseguida», começou por referir.

«Recordo-me de muitas coisas no Valladolid e o vínculo com o clube é vitalício. Foram os melhores três anos da minha vida. Não sou de Valladolid desde nascença, mas sim de coração. Sinto que era necessário vender o clube e até foi feito tarde demais. Para gerir um clube como este é preciso estar muito presente. Foi a melhor decisão para todas as partes», acrescentou.

Assista aqui às declarações de Iván Fresneda: