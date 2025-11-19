Sporting
Há 9 min
Hóquei em Patins: Júlio Rendeiro morre aos 83 anos
Antiga jogador representou o Sporting durante vários anos e também orientou a Seleção Nacional
TB
Antiga jogador representou o Sporting durante vários anos e também orientou a Seleção Nacional
TB
O Sporting e a FPP anunciaram esta quarta-feira o falecimento de Júlio Rendeiro, antigo jogador de hóquei em patins, aos 83 anos.
Pelos leões, o antigo jogador conquistou três Ligas, duas Taças de Portugal e uma Taça dos Clubes Campeões Europeus (1977). Pela Seleção Nacional fez 152 jogos, marcou 112 golos, foi duas vezes Campeão do Mundo e cinco vezes Campeão da Europa.
Depois de terminar a carreira, Júlio Rendeiro foi selecionador nacional e conquistou o Mundial em 1982. Em 1978/1979, orientou ao mesmo tempo o Sporting.
O Maisfutebol endereça sentidas condolências à família e amigos de Júlio Rendeiro.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS