O Sporting e a FPP anunciaram esta quarta-feira o falecimento de Júlio Rendeiro, antigo jogador de hóquei em patins, aos 83 anos.

Pelos leões, o antigo jogador conquistou três Ligas, duas Taças de Portugal e uma Taça dos Clubes Campeões Europeus (1977). Pela Seleção Nacional fez 152 jogos, marcou 112 golos, foi duas vezes Campeão do Mundo e cinco vezes Campeão da Europa.

Depois de terminar a carreira, Júlio Rendeiro foi selecionador nacional e conquistou o Mundial em 1982. Em 1978/1979, orientou ao mesmo tempo o Sporting.

O Maisfutebol endereça sentidas condolências à família e amigos de Júlio Rendeiro.