«O Benfica queria...»: Bruno Fernandes confirma interesse após ataque a Alcochete
Internacional português revela ter recebido um contrato «superior» ao primeiro que teve no Man. United, mas preferiu regressar aos leões após ter rescindido no verão de 2018
Internacional português revela ter recebido um contrato «superior» ao primeiro que teve no Man. United, mas preferiu regressar aos leões após ter rescindido no verão de 2018
Bruno Fernandes confirma ter existido o interesse do Benfica na sua contratação, após ter rescindido com o Sporting no verão «quente» de 2018, com o ataque à Academia de Alcochete e a vaga de saídas no emblema leonino.
Em declarações ao Canal 11, o internacional português recorda o contrato «muito tentador» que recebeu por parte do clube (na altura) liderado por Luís Filipe Vieira e refere que a possibilidade de rumar aos encarnados foi real.
«Houve essa possibilidade. O Benfica queria. Financeiramente, era muito tentador mudar para o Benfica. Acredito que, mesmo até hoje, foram muito poucos os jogadores que tiveram a oferta que eu tive. A nível financeiro era um contrato melhor do que o primeiro que tive aqui (Man. United)», afirma.
Assista aqui às declarações de Bruno Fernandes:
Recorde-se que, em 2018, o médio português assumiu que não foi por falta de projetos financeiros que voltou ao clube e que tinha regressado com as mesmas «condições» no contrato que já tinha assinado. Bruno Fernandes admitiu ter rejeitado o contrato «melhorado» pelo seu empresário e recusou-se a falar sobre o eventual interesse do Benfica.
Além disso, Bruno Fernandes não teria sido o único jogador do Sporting que interessava a Luís Filipe Vieira, mas Sousa Cintra (antigo presidente da SAD leonina) impediu que tal acontecesse.