Bruno Fernandes confirma ter existido o interesse do Benfica na sua contratação, após ter rescindido com o Sporting no verão «quente» de 2018, com o ataque à Academia de Alcochete e a vaga de saídas no emblema leonino.

Em declarações ao Canal 11, o internacional português recorda o contrato «muito tentador» que recebeu por parte do clube (na altura) liderado por Luís Filipe Vieira e refere que a possibilidade de rumar aos encarnados foi real.

«Houve essa possibilidade. O Benfica queria. Financeiramente, era muito tentador mudar para o Benfica. Acredito que, mesmo até hoje, foram muito poucos os jogadores que tiveram a oferta que eu tive. A nível financeiro era um contrato melhor do que o primeiro que tive aqui (Man. United)», afirma.

Assista aqui às declarações de Bruno Fernandes: 

Recorde-se que, em 2018, o médio português assumiu que não foi por falta de projetos financeiros que voltou ao clube e que tinha regressado com as mesmas «condições» no contrato que já tinha assinado. Bruno Fernandes admitiu ter rejeitado o contrato «melhorado» pelo seu empresário e recusou-se a falar sobre o eventual interesse do Benfica.

Além disso, Bruno Fernandes não teria sido o único jogador do Sporting que interessava a Luís Filipe Vieira, mas Sousa Cintra (antigo presidente da SAD leonina) impediu que tal acontecesse. 

