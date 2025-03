Morten Hjulmand, capitão do Sporting, chegou a Portugal em 2023 e ficou impressionado com a paixão dos portugueses pelo futebol. Em entrevista à SportTV2, da Dinamarca, o médio confessou que é algo normal nos países do sul da Europa, mas menos visto para quem vem do norte.

«Portugal é um país louco por futebol - muito mais do que eu esperava. Vim de Itália, onde as pessoas também são loucas por futebol, mas aqui é ao mesmo nível, talvez até mais louco», disse o médio dinamarquês, que foi contratado pelo Sporting no verão de 2023 e rapidamente ganhou o estatuto de líder dentro e fora de campo.

«Na verdade, há muitas semelhanças com a minha vida quotidiana no sul de Itália - o clima, a comida, a mentalidade - pelo que a adaptação tem sido fácil», confessou o jogador dinamarquês que chegou do Lecce e já dá uns «toques» português.

O capitão leonino falou ainda sobre Cristiano Ronaldo, realçando a importância do craque português para o país e para o Sporting.

«O Sporting está muito orgulhoso pelo facto de o Cristiano ter representado o clube. Mas ele não é apenas importante aqui - é importante em todo o país e muito mais do que eu esperava. Se ele se candidatasse a Presidente da República, acho que ganharia.»