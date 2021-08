Tite ligou a Matheus Nunes e chamou-o para representar a seleção do Brasil.

O técnico do escrete quer fazer do médio do Sporting internacional canarinho, podendo estrear-se nos jogos contra o Chile e Argentina, de qualificação para o Mundial 2022, já no início de setembro.

A decisão está nas mãos de Matheus Nunes e do Sporting, visto que há necessidade de quarentena no regresso para Lisboa.

Matheus Nunes, de 23 anos, nasceu no Rio de Janeiro, mas tem dupla nacionalidade portuguesa. O jogador, que está há cerca de uma década em Portugal poderia representar a «equipa das Quinas». Uma decisão que agora terá de ser precipitada devido à pressão do selecionador brasileiro.