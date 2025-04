Julián Calero, treinador do Levante, comentou este sábado a venda de Giorgi Kochorashvili ao Sporting. Em conferência de imprensa, o técnico de 54 anos confessou que tinha conhecimento das negociações e deixou elogios ao médio.

«Que fique claro que o Giorgi vai estar super comprometido, envolvido e sempre a querer o melhor para todos. Mostrou sempre mais preocupação com o grupo do que si mesmo. E não tenho dúvidas que irá continuar assim. Mas ele também está ansioso para ajudar o Levante e fazer o melhor possível neste final de temporada», começou por dizer na antevisão ao jogo com o Santander.

No seguimento, o treinador explicou que não queria deixar Kochorashvili sair, mas foi uma «necessidade» do clube que milita na segunda divisão espanhola.

"Há um mercado e há peixes maiores que comem os menores. O Giorgi é um rapaz ótimo e muito comprometido, mas surgiram circunstâncias que foram inevitáveis ​​para ele e para o clube», atirou.

O georgiano de 25 anos foi vendido ao Sporting por cinco milhões de euros, com mais dois em bónus. Esta época fez um total de 26 jogos, marcou seis golos e quatro assistências com a camisola do Levante.