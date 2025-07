Frederico Varandas foi esta terça-feira absolvido do crime de difamação contra Pinto da Costa, depois de chamar o antigo homólogo do FC Porto, em 2022, de «corruptor ativo».

A decisão do Tribunal Local Criminal de Lisboa inocentou o dirigente máximo dos leões: «Absolvido da prática do crime de que vinha acusado», uma vez que «utilizou aquela expressão [corruptor ativo] no exercício do direito à liberdade de expressão».

Em 2020, Frederico Varandas chamou «bandido» a Pinto da Costa e foi acusado e condenado com crime de difamação, sendo que, há cerca de duas semanas, foi obrigado a pagar 12200 euros - uma multa de 7200 euros por difamação, aos quais acrescem 5000 de compensação aos herdeiros do antigo dirigente portista por danos não patrimoniais.

Na sequência deste primeiro processo surgiu o segundo, já em 2022, quando o líder máximo dos leões comentou a situação e trocou a palavra «bandido» por «corruptor ativo»

«Jamais alguém pretende ofender alguém quando se diz a verdade. Apenas disse a verdade, a verdade não ofende. Mas, se quiserem trocar a palavra, posso trocar bandido por corruptor ativo, é mais elegante», referiu na altura Frederico Varandas.