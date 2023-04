Ruben Amorim garante que as notícias sobre o interesse de equipas estrangeiras nos principais jogadores do plantel não mexem com o foco deles.

Questionado diretamente sobre o interesse do Tottenham em Pedro Gonçalves, o técnico leonino apontou para o valor da cláusula de rescisão.

«São jogadores que estão felizes no Sporting. E há uma coisa muito boa no clube neste momento, e já provámos com o Porro: jogadores cruciais só saem pela clausula», nota.

«Acho que a do Pote são 80 milhões. Se trouxerem os 80 milhões, se calhar levo-o lá. Enquanto não trouxerem os 80 milhóes, ele vai ficar cá», rematou, sorridente.