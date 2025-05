Pote foi um dos mais animados na festa do Sporting no palco do Marquês e pediu mesmo o microfone para deixar uma mensagem. O internacional português recuperou o discurso que Ruben Amorim fez na festa da temporada passada e, pelo meio, «confirmou» que Viktor Gyökeres está de saída de Alvalade.

«Eu só quero dizer uma coisa. Disseram que jamais seríamos campeões sem adeptos. Disseram que jamais seríamos bicampeões sem o [Ruben] Amorim. Disseram que jamais seríamos bicampeões sem o Viana. Dizem que jamais seremos tricampeões sem o Viktor [Gyökeres]. E, agora, o que é que vos quero dizer? Vamos ver!», disse Pote, antes de deixar cair o microfone no palco.

O camisola 8 do Sporting levou o público à euforia com o «mic drop» e os próprios colegas concordaram com o disse.