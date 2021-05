Pedro Gonçalves vai vencer o prémio de melhor marcador da Liga, chegando ao 23.º golo, com o hat-trick apontado frente ao Marítimo.

O jogador do Sporting já assegurou que termina a época com mais um golo do que Seferovic, que acabou com 22 golos.

Ao fim de 25 anos, a Liga volta a consagrar um português como melhor marcador, com Pote a suceder a Domingos, que foi o rei do golo em 1995-1996.

Na época 2003-2004, Simão terminou com 18 golos, mas perdeu o título para Fary, que marcou também 18 golos, precisando de menos minutos para chegar a esse número.

Já na época passada, também Pizzi acabou no lote de melhores marcadores, juntamente com Taremi e Carlos Vinícius, todos com 18 golos, mas foi o avançado brasileiro quem recebeu o prémio de melhor marcador.

[artigo atualizado]