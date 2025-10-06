Agora já é oficial: Pote renovou contrato com o Sporting até 2030, tal como o Maisfutebol escreveu.

O anterior vínculo do médio de 27 anos era válido por mais duas temporadas e tinha fixada uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, que agora se mantém, apesar da renovação.

«É sempre um momento de orgulho renovar pelo clube do coração e continuar a jogar pelo Sporting. Tenho sentido que o clube, o presidente e toda a gente envolvida gosta que faça parte desta história. Fico muito orgulhoso, é um clube que adoro», começou por dizer o internacional português, em declarações aos meios de comunicação dos leões.

Ao serviço do Sporting, Pote já conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e duas Taças da Liga.

«Não esperava, sequer, chegar a um clube tão grande como o Sporting. Fico contente por fazer a minha história e o meu caminho. O mais importante é trazer troféus para o clube e, um dia mais tarde, ir ao Museu Sporting e ver lá o meu nome», confessou.

«O Sporting deu-me tudo. Tento retribuir ao máximo», afirmou ainda.

Pote destacou que o Sporting «está um clube estável» e que «mudou muita coisa» desde que chegou, em 2020, oriundo do Famalicão.

«Houve mudanças no Estádio José Alvalade, obras na Academia Cristiano Ronaldo. Mudou muita coisa, estou a ver o clube a crescer e isso é o mais importante, até porque o Sporting tem de ser um dos melhores clubes de Portugal e da Europa», vincou.

O médio leonino realçou também a vontade de conquistar o quarto campeonato de leão ao peito. «Vamos dar o nosso máximo. (...) Individualmente, tem sido uma boa época e um dos meus melhores arranques. Vou dar o meu melhor para continuar assim. A equipa entra em todos os jogos para ganhar e vamos continuar assim até ao final da época.»

Pote leva cinco golos e três assistências nos 11 jogos que disputou na atual temporada, a sexta em Alvalade.

