Depois da derrota frente ao Marítimo e do empate caseiro com o Rio Ave, Pedro Gonçalves, um dos destaques do Sporting esta época, deixou uma mensagem de reflexão nas redes sociais.

O médio reconhece que os leões têm de melhorar. «Este grupo é muito forte e vai continuar junto até ao fim! Somos capazes de melhor e vamos provar isso», escreveu.

O Sporting é nesta altura líder da Liga, com quatro pontos de vantagem sobre Benfica e FC Porto. Os leões disputam na terça-feira a meia-final da Taça da Liga, precisamente ante os dragões.

Pote, por sua vez, é o melhor marcador da equipa de Ruben Amorim, com 12 golos em 16 jogos.