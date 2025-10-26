Ao assistir Luis Suárez para o 1-0 do Sporting na vitória sobre o Tondela por 3-0, Pedro Gonçalves isolou-se no topo da lista dos jogadores do Sporting com mais assistências nos últimos 30 anos.

O camisola 8 dos leões chegou aos 54 passes para golo e descolou de Pedro Barbosa, com quem dividia o trono no que a este registo diz respeito.

Pote atingiu esta marca em 212 jogos de leão ao peito e na sexta época. Além das 54 assistência, o médio criativo chegou também, em Tondela, aos 89 golos pelos verde e brancos.