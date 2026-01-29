Pedro Gonçalves, avançado do Sporting, prestou declarações aos jornalistas em Alvalade após a chegada da equipa a Lisboa, no dia seguinte ao triunfo em Bilbau. Pote, como é conhecido, comentou uma possível renovação de Rui Borges, o regresso de lesão e o objetivo do Mundial.

Rui Borges renovar com o Sporting é o melhor

«Sim, se for melhor para o clube e para o grupo. No meu entender é o melhor, mas o presidente e o diretor desportivo é que têm de saber o que é o melhor para o futuro do clube. Do que depender dos jogadores vamos dar sempre o máximo pelo clube. Queremos que os adeptos sintam-se orgulhosos da equipa que têm.»

«Sim, sinceramente, não sei onde é que foi posto em causa dentro do balneário. Sempre foi a pessoa certa, não vejo onde tenha sido posto em causa por isso. É um treinador de cinco estrelas, que tenta ajudar os jogadores, é um ser humano incrível, tem uma equipa técnica à volta dele que é muito profissional. Analisamos muito bem os jogos dos adversários, temos uma ideia de jogo muito bem vincada e nós adoramos o mister, e o mister deve adorar também todos os jogadores.»

Regresso de lesão

«Sinto-me bem. Penso que viram ontem. Quando entrei tentei dar o meu melhor. Tento aproveitar todos os momentos quando tiver dentro de campo para me divertir.»

Renovação com o Sporting

«Sim, a época é longa, ainda temos muitos jogos, tenho muitos anos de contrato, por isso tento agora focar-me mais nas lesões. Estou a ter algumas lesões e, por isso, tenho de me focar em recuperar bem, em estar bem para poder ajudar a equipa e ajudar o clube a conquistar todos os títulos que nos propõe.»

Mundial 2026 como objetivo pessoal

«Claramente é um dos meus maiores objetivos. Já estive em estágios anteriores e na Liga das Nações. Se não estiver nenhuma lesão espero continuar a estar na seleção.»