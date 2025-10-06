Pote vai renovar contrato com o Sporting até 2030. A oficialização do acordo vai acontecer ainda esta segunda-feira.

O médio de 27 anos está a cumprir a sexta temporada em Alvalade e tinha mais duas épocas de vínculo com os leões.

Ao serviço do Sporting, o internacional português já conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e duas Taças da Liga. Além disso, foi o melhor marcador da Liga no primeiro ano de leão ao peito.

De resto, a primeira época de Pote no Sporting foi a melhor no capítulo dos golos, com 23 tentos. Na última temporada, recorde-se, o médio natural de Vidago teve de lidar com problemas físicos e não foi além dos 20 jogos.

Em 2025/26, Pote leva cinco golos e três assistências nos 11 jogos que disputou.

Formado no Vidago, Desp. Chaves, Sp. Braga e Valência, o internacional português ainda passou por Wolverhampton e Famalicão, antes de rumar ao Sporting, onde foi titular indiscutível para Ruben Amorim e, agora, para Rui Borges.

