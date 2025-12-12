Rui Borges confirmou, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o AVS, que Pedro Gonçalves vai falhar os próximos jogos devido a uma lesão muscular. No entanto, nem tudo são más notícias, porque Trincão está de regresso.

«O Pote jogou porque estava apto para jogar. Se não estivesse, nem sequer corríamos esse risco. Temos demonstrado o que fazemos em gerir jogadores para não os perder por lesões. Felizmente, temos tido poucas lesões musculares. O Pote tinha sentido um desconforto no treino. É uma lesão muscular que vai levar algum tempo, não posso estar aqui a dizer o tempo que será, porque não pertenço à equipa médica. Nos próximos jogos não poderá dar o contributo à equipa, mas vai dar outro.»

«Ele estava bem no treino, sentiu um desconforto no último lance do treino. São coisas que acontecem. Tentámos precaver-nos, fazemos tudo muito bem feito. Mas não vamos conseguir sempre não ter lesões a meio da época. Tem a ver com a genética, em alguns momentos. Mas nós controlamos coisas como o cansaço aucmulado, por exemplo. O trabalho aqui é muito bem feito, mas não controlámos tudo.»

Ponto de situação dos lesionados

«O Trincão está apto para jogo, está disponível. As ausências são Pote, Debast, a malta que está há mais tempo... o Quenda também está fora. O Dani [Bragança] está a voltar mas ainda não está apto para dar contributo.»