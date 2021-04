Gonçalo Inácio foi "castigado" pelos colegas no treino, por causa da expulsão na vitória do Sporting em Braga.

O central deixou a equipa reduzida a dez elementos ainda na primeira parte, e no treino de quarta-feira teve de enfrentar o habitual túnel formado pelos outros colegas, que aproveitaram a passagem do defesa para aquecer as mãos. A indicação foi dada pelo técnico, Ruben Amorim, que destacou tratar-se do primeiro vermelho do jogador.

Um momento de descompressão no início da sessão de trabalho, partilhado pelo próprio Sporting, num video que resume a sessão de quarta-feira.

Nessas imagens destaca-se ainda um momento curioso em que Rúben Amorim grita «Anda cavalinho!» para Nuno Santos, quando este arranca em velocidade na linha, e também Jorge Vital, treinador de guarda-redes, a testar os reflexos do guarda-redes de raquete de ténis na mão.

De recordar que Adán vai cumprir castigo, pelo que Luís Maximiano deve regressar à baliza no jogo com o Nacional.

As imagens divulgadas pelo Sporting mostram ainda o presidente Frederico Varandas a acompanhar o treino, acompanhado pelo diretor desportivo, Hugo Viana.