Depois do teste contra o Saint Gilloise, o Sporting volta a ter novo jogo de preparação, desta vez contra o Villarreal.



O Maisfutebol vai estar no estádio do Algarve para lhe contar tudo AO MINUTO sobre o encontro de preparação para a nova época. O jogo tem início marcado para as 21h00 e terá transmissão na TVI.



Além da partida contra os semifinalistas da última edição da Champions, os leões têm ainda mais um jogo no Algarve, contra a Roma.