Depois do triunfo frente ao Torreense por 1-0, também nesta sexta-feira o Sporting empatou 1-1 frente ao Nacional no segundo jogo de treino que os leões tiveram esta sexta-feira em Alcochete.

Alisson continua de pé quente e depois de se ter estreado a marcar pelo Sporting no jogo de treino frente à equipa "B" dos leões, voltou a faturar o único tento "verde e branco".

Este resultado fechou a primeira parte da pré-época leonina para 2025/26. A comitiva liderada por Rui Borges segue agora rumo a Lagos, no Algarve, onde vai defrontar Farense e Celtic no dia 16 de julho e Portimonense e Sunderland no dia 21 do mesmo mês.

O primeiro jogo oficial da temporada acontece no dia 31 de julho quando se disputar a Supertaça frente ao Benfica, no Estádio do Algarve.