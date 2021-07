A equipa principal do Sporting realizou, na manhã desta quinta-feira, mais um treino de preparação para a nova temporada.

O emblema leonino não deu grandes detalhes sobre a sessão de trabalhos, limitando-se a garantir que o treino decorreu com «intensidade e exigência máxima».

No domingo o plantel liderado por Ruben Amorim parte para Lagos, onde vai dar início ao estágio de preparação da época, a decorrer até dia 21 deste mês. Nesse período o Sporting vai defrontar os belgas do Gent, o Boavista e os franceses do Angers.