O Sporting realizou este domingo o primeiro treino do estágio de pré-época que decorre em Lagos.

Ruben Amorim teve praticamente todo o plantel à disposição, com exceção para Viktor Gyökeres que apenas fez trabalho de ginásio. De acordo com informação partilhada no site oficial do clube, os leões realizam novo treino esta segunda-feira.

Veja aqui alguns dos momentos no treino do Sporting: