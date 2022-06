O Sporting divulgou neste domingo a data para cinco jogos de preparação.

Jogos de preparação

13 de Julho: Sporting CP vs. Royale Union SG - Estádio da Belavista, em Lagoa;

14 de Julho: Sporting CP vs. Villarreal CF - Estádio do Algarve;

19 de Julho: Sporting CP vs. AS Roma - Estádio do Algarve;

24 de Julho: Sporting CP vs. Sevilla FC - Estádio José Alvalade [Troféu 5 Violinos];

30 de Julho: Sporting CP vs. Wolverhampton WFC - Estádio do Algarve.