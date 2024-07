O Sporting cumpre a pré-temporada no Algarve, na cidade de Lagos, na preparação para a próxima temporada. Cumprem estágio numa unidade hoteleira até dia 24.

Antes de realizar um treino, pelas 10 horas da manhã, Francisco Trincão falou aos meios de comunicação social em nome da equipa.

O extremo, de 24 anos, foi questionado sobre a renovação do plantel, com as saídas de jogadores importantes como Coates, Luís Neto ou António Adán.

«Foram peças fundamentais para a equipa, mas o futebol é mudança. Agora é preparar o futuro e não olhar para trás. Jovens do grupo? Eles já estão na formação há muito tempo. Deixo mais para o Nuno [Santos] as duras, eu acabo por tratá-los bem e eles percebem perfeitamente o que é estar no Sporting», começou por dizer.

Apenas um reforço chegou até agora - Dejan Kovacevic. «Temos muita gente que está aqui desde que o mister chegou, há muitos anos. Estamos confiantes. Estamos também à espera dos jogadores que estão por chegar. Até agora tem corrido tudo bem. O Kovacevic integrou-se muito bem, tudo impecável», disse o extremo luso.

«É sempre bom [voltar aos treinos], já tinha algumas saudades de estar com os meus colegas. Estas duas semanas foram ótimas. Agora estamos mais focados, num regime mais intenso, focados em preparar a época. Há sempre aquela ânsia de voltar. Na primeira semana, damos um pouco demais de nós e na segunda ressentimo-nos. Já estamos na terceira, focados em fazer um bom estágio», avaliou ainda Trincão.

Francisco deixou elogios a Geovany Quenda, dizendo que «tem muita qualidade» e que dentro de campo não precisa de conselhos. Admitiu ainda que «não é fácil» repetir o rendimento da época passada, mas promete trabalho.

Deixou elogios ao novo capitão Morten Hjumand. «Ele sempre teve esse perfil de capitão, gosta de ter aquela postura dentro de campo, acredito que vai estar preparado», referiu.