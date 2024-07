O Sporting realizou esta terça-feira mais um treino de preparação para a nova época, no estágio que o plantel está a realizar em Lagos.

Ruben Amorim teve praticamente todo o plantel no relvado, com exceção para Viktor Gyökeres que se ficou pelo trabalho de ginásio. Recordar que os leões têm o primeiro teste de pré-temporada esta quarta-feira, diante do Union SG, no Estádio do Algarve.

Veja aqui uma parte do treino do Sporting: