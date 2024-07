Depois de Hidemasa Morita ter regressado aos treinos do Sporting, na sexta-feira, tendo regressado ao trabalho com os colegas ligeiramente mais tarde do que o restante plantel, o Sporting treinou neste sábado sem indicação de baixas ou novas inclusões.

No boletim de treino divulgado pelo clube, sobre a sessão de preparação realizada na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, os leões deram conta do foco «nos índices físicos de todos os jogadores» para este treino.

Os leões adiantam ainda que, no domingo, o plantel volta a treinar na Academia para dar continuidade aos trabalhos de pré-temporada. A equipa de Rúben Amorim voltou ao ativo no dia 1 de julho.

O primeiro jogo do Sporting nesta pré-temporada será disputado contra o Union Saint-Gilloise, a 17 de julho, no Algarve.