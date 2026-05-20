Com a conquista da Liga Europa pelo Aston Villa, o Sporting viu dado mais um passo para poder apurar-se diretamente para a fase de liga da Liga dos Campeões ocupando a vaga do vencedor da Liga Europa, faltando agora aos leões que a equipa treinada por Unai Emery termine a Premier League inglesa no quarto lugar.

Ora, e o que é que é preciso acontecer na 38.ª e última jornada, no domingo? Desde já, é preciso referir que o Aston Villa ocupa atualmente esse quarto lugar, com 62 pontos, só dependendo de si para mantê-lo. Nessa disputa está ainda o Liverpool, atual quinto classificado com 59 pontos.

O Aston Villa visita o Manchester City, segundo classificado com 78 pontos e já sem hipóteses de ser campeão, nem de perder o segundo lugar. O Liverpool recebe o Brentford, nono classificado com 52 pontos (os mesmos do Chelsea, oitavo, e a um do Brighton, sétimo com 53) e ainda na luta pelos lugares UEFA.

Considerada a classificação e os jogos em causa, o Sporting apura-se diretamente para a Liga dos Campeões se o Aston Villa pontuar frente ao Manchester City, ou se perder e o Liverpool não ganhar.

Só um cenário colocará o Sporting na obrigatoriedade de começar a época na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que é o Liverpool ganhar e o Aston Villa perder. Aí, ambas as equipas terminariam a liga com 62 pontos, mas o Liverpool acabaria em quarto lugar e o Aston Villa em quinto, fruto do saldo de golos total, que é o primeiro critério de desempate em Inglaterra. Nesta altura o Aston Villa tem 54-48 em golos (seis positivos) e o Liverpool 62-52 (dez positivos). Se isso acontecer, e como já noticiámos, o Sporting já conhece vários dos possíveis adversários na terceira pré-eliminatória e posterior play-off.

De notar, ainda, que se este cenário desfavorável acontecer para o Sporting, o facto de o Aston Villa terminar em quinto coloca a equipa de Birmingham a entrar na fase de liga da Liga dos Campeões na qualidade de vencedor da Liga Europa (e não como apurado via campeonato nacional, o que acontece com o top-4) e faz com que o sexto classificado inglês beneficie da vaga extra alcançada por Inglaterra para 2026/27 na Liga dos Campeões, posto ocupado pelo Bournemouth (56 pontos), mas ainda possível para o Brighton (53).

