Morten Hjulmand foi distinguido esta segunda-feira como Melhor Jogador do Ano pelo Grupo Stromp na 63.ª edição dos Prémios com o nome do atleta histórico leonino.

No Hotel Sheraton, em Lisboa, o capitão dos leões agradeceu o galardão e deixou ainda uma mensagem para o que resta da temporada desportiva.

«Muito obrigado pelo título. A revelação do ano não fala [João Simões]? (risos) É um orgulho enorme representar o Sporting como jogador, capitão e queria dar uma mensagem da equipa que somos bicampeões mas ainda temos fome, queremos ganhar mais títulos pelo Sporting», disse o dinamarquês numa sala em que estavam presentes Rui Borges e Frederico Varandas.

De recordar, Hjulmand chegou ao Sporting na temporada 2023/24 e logo em julho de 2024 assumiu a braçadeira de capitão, entregue por Coates.

Os Prémios Stromp galardoaram 41 pessoas e equipas ligadas ao universo leonino que se destacaram no último ano.