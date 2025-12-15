Os Prémios Stromp foram entregues na noite desta segunda-feira, numa gala que decorreu no hotel Sheraton, em Lisboa.

Pela 63.ª vez, a cerimónia distinguiu várias personalidades do Sporting, do futebol às restantes modalidades, mas também dirigentes e associados.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, ganhou o título de Dirigente do Ano e anunciou a recandidatura à presidência dos leões, já Rui Borges foi eleito como Melhor Treinador e Hjulmand, futebolista do ano. Gonzalo Romero, do hóquei em patins, foi nomeado como Atleta do Ano.

Confira aqui a lista dos vencedores:

Prémios por Escolha

Atleta do Ano: Gonzalo ‘Nolito’ Romero (Hóquei em Patins)

Atleta do Ano: Patrícia Silva (Atletismo)

Equipas do Ano: Equipa masculina de futebol, Equipa masculina de andebol, Equipa masculina de
ténis de mesa, Equipa feminina de atletismo e Equipa masculina de atletismo

Revelação do Ano - Futebol: João Simões

Revelação do Ano - Modalidades: Matilde Pinto (Ténis Mesa)

Futebolista do Ano: Morten Hjulmand

Técnicos do Ano: Rui Borges (Futebol) e João Coelho (Voleibol)

Coordenador do Ano: Paulo Gomes (Academia Cristiano Ronaldo)

Dirigente do Ano: Frederico Varandas (Presidente do Sporting e da Sporting SAD)

Academia: Eduardo Felicíssimo (Futebol)

Sócio do Ano: António Magalhães (Presidente do Solar do Norte)

Saudade: Viana Rodrigues, Aurélio Pereira e Júlio Rendeiro (Grupo Stromp)

Especial Carreira: Ângelo Girão (Hóquei em Patins)

Especial Funcionário: Vítor Costa (Departamento Futebol)

Especial Núcleos: Núcleo do Sporting CP de Minde

Prémios por Inerência

Europeu: Guilherme Henriques e Lara Fernandes (Ginástica Acrobática)

Europeu: Alícia Santos, Leonor Carreira e Ema Fernandes (Ginástica Acrobática)

Europeu: Filipe Marques (Paratriatlo)

Europeu: João Costa (Tiro)

Europeu: Rafael Bessa e Xano Edo (Hóquei em Patins)

Europeu: Vicente Pereira (Natação Adaptada)

Europeu: André Almeida (Natação Adaptada)

Europeu: Diogo Matos (Natação Adaptada)

Mundial: Diogo Abreu e Pedro Ferreira (Ginástica Trampolim Individual)

Mundial: João Soldado (Ténis de Mesa Adaptado)

Mundial: Carina Paim (Atletismo Paralímpico)

Mundial: Igor Oliveira (Atletismo Paralímpico)

Mundial: Tiago Santos (Kickboxing)

Mundial: Equipa masculina de Hóquei em Patins

