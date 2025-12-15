Prémios Stromp: Rui Borges e Hjulmand treinador e futebolista do ano
Galardões foram entregues esta segunda-feira numa cerimónia em que Frederico Varandas anunciou a recandidatura à presidência dos leões
Os Prémios Stromp foram entregues na noite desta segunda-feira, numa gala que decorreu no hotel Sheraton, em Lisboa.
Pela 63.ª vez, a cerimónia distinguiu várias personalidades do Sporting, do futebol às restantes modalidades, mas também dirigentes e associados.
O presidente do Sporting, Frederico Varandas, ganhou o título de Dirigente do Ano e anunciou a recandidatura à presidência dos leões, já Rui Borges foi eleito como Melhor Treinador e Hjulmand, futebolista do ano. Gonzalo Romero, do hóquei em patins, foi nomeado como Atleta do Ano.
Confira aqui a lista dos vencedores:
Prémios por Escolha
Atleta do Ano: Gonzalo ‘Nolito’ Romero (Hóquei em Patins)
Atleta do Ano: Patrícia Silva (Atletismo)
Equipas do Ano: Equipa masculina de futebol, Equipa masculina de andebol, Equipa masculina de
ténis de mesa, Equipa feminina de atletismo e Equipa masculina de atletismo
Revelação do Ano - Futebol: João Simões
Revelação do Ano - Modalidades: Matilde Pinto (Ténis Mesa)
Futebolista do Ano: Morten Hjulmand
Técnicos do Ano: Rui Borges (Futebol) e João Coelho (Voleibol)
Coordenador do Ano: Paulo Gomes (Academia Cristiano Ronaldo)
Dirigente do Ano: Frederico Varandas (Presidente do Sporting e da Sporting SAD)
Academia: Eduardo Felicíssimo (Futebol)
Sócio do Ano: António Magalhães (Presidente do Solar do Norte)
Saudade: Viana Rodrigues, Aurélio Pereira e Júlio Rendeiro (Grupo Stromp)
Especial Carreira: Ângelo Girão (Hóquei em Patins)
Especial Funcionário: Vítor Costa (Departamento Futebol)
Especial Núcleos: Núcleo do Sporting CP de Minde
Prémios por Inerência
Europeu: Guilherme Henriques e Lara Fernandes (Ginástica Acrobática)
Europeu: Alícia Santos, Leonor Carreira e Ema Fernandes (Ginástica Acrobática)
Europeu: Filipe Marques (Paratriatlo)
Europeu: João Costa (Tiro)
Europeu: Rafael Bessa e Xano Edo (Hóquei em Patins)
Europeu: Vicente Pereira (Natação Adaptada)
Europeu: André Almeida (Natação Adaptada)
Europeu: Diogo Matos (Natação Adaptada)
Mundial: Diogo Abreu e Pedro Ferreira (Ginástica Trampolim Individual)
Mundial: João Soldado (Ténis de Mesa Adaptado)
Mundial: Carina Paim (Atletismo Paralímpico)
Mundial: Igor Oliveira (Atletismo Paralímpico)
Mundial: Tiago Santos (Kickboxing)
Mundial: Equipa masculina de Hóquei em Patins