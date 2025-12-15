Os Prémios Stromp foram entregues na noite desta segunda-feira, numa gala que decorreu no hotel Sheraton, em Lisboa.

Pela 63.ª vez, a cerimónia distinguiu várias personalidades do Sporting, do futebol às restantes modalidades, mas também dirigentes e associados.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, ganhou o título de Dirigente do Ano e anunciou a recandidatura à presidência dos leões, já Rui Borges foi eleito como Melhor Treinador e Hjulmand, futebolista do ano. Gonzalo Romero, do hóquei em patins, foi nomeado como Atleta do Ano.

Confira aqui a lista dos vencedores:

Prémios por Escolha



Atleta do Ano: Gonzalo ‘Nolito’ Romero (Hóquei em Patins)



Atleta do Ano: Patrícia Silva (Atletismo)



Equipas do Ano: Equipa masculina de futebol, Equipa masculina de andebol, Equipa masculina de

ténis de mesa, Equipa feminina de atletismo e Equipa masculina de atletismo



Revelação do Ano - Futebol: João Simões



Revelação do Ano - Modalidades: Matilde Pinto (Ténis Mesa)



Futebolista do Ano: Morten Hjulmand



Técnicos do Ano: Rui Borges (Futebol) e João Coelho (Voleibol)



Coordenador do Ano: Paulo Gomes (Academia Cristiano Ronaldo)



Dirigente do Ano: Frederico Varandas (Presidente do Sporting e da Sporting SAD)



Academia: Eduardo Felicíssimo (Futebol)



Sócio do Ano: António Magalhães (Presidente do Solar do Norte)



Saudade: Viana Rodrigues, Aurélio Pereira e Júlio Rendeiro (Grupo Stromp)



Especial Carreira: Ângelo Girão (Hóquei em Patins)



Especial Funcionário: Vítor Costa (Departamento Futebol)



Especial Núcleos: Núcleo do Sporting CP de Minde