Na 63.ª gala dos prémios Stromp, o discurso de Frederico Varandas, presidente do Sporting, foi um dos mais esperados pelos ilustres leoninos presentes esta segunda-feira no Hotel Sheraton, em Lisboa.

O dirigente máximo dos leões, que foi eleito como o Dirigente do Ano, falou cerca de 12 minutos, e garantiu que o Sporting vai continuar a lutar por todos os títulos para garantir que permanece num dos «melhores períodos da história».

«Este talvez seja finalmente o que me dá alguma tranquilidade em casa, pois igualo os quatro prémios que a minha mulher tem enquanto atleta», começou por brincar.

A transformação do clube

Frederico Varandas fez questão de sublinhar a importância das pessoas que trabalham no Sporting, mas que, muitas vezes, não são vistas pelo grande público e que contribuem para a evolução do clube de Alvalade.

«Elas não aparecem, mas são elas que tornam possível a transformação do que foi o nosso clube», disse, acrescentando que este trabalho invisível é a razão pela qual o Sporting vive agora «um dos melhores períodos da sua história».

O presidente do Sporting também falou sobre o crescimento dos leões nas modalidades.

«Este ano, o Sporting teve um ano maravilhoso», afirmou, sublinhando não apenas os triunfos no futebol, mas também em outras áreas, como o futsal e o andebol.

«Olho para aqui, e vejo o nosso capitão, e só consigo pensar na categoria, na categoria que é esta equipa de andebol, bicampeã. Olho para a frente, vejo o nosso treinador João Coelho, e que conquista fantástica foi aquela no final do campeonato. Vejo, Nolito [hóquei em patins], o título mundial, e vejo tantos outros vencedores de prémios individuais, que fazem o Sporting continuar a ser grande, mas tão grande», afirmou.

«O Sporting tem de estar sempre nas finais»

O dirigente leonino referiu ainda que, para o clube, o mais importante não é apenas conquistar títulos, mas garantir que o clube esteja sempre na luta pelas vitórias.

«Disputar as finais, não vamos ganhar sempre», afirmou, reconhecendo a dificuldade de vencer constantemente, mas sublinhando que o Sporting tem de estar presente «na disputa», seja qual for o resultado.

«Uma palavra a todas as equipas que não conseguiram ser campeãs, mas foram às finais. Estiveram na disputa, porque esse é o lugar onde o Sporting tem de estar. Este é o Sporting que temos, um Sporting que ou ganha, ou perde com a dignidade das finais», referiu.

«Vamos elevar o Sporting a um novo patamar»

A reforma do estádio de Alvalade foi também um dos focos de Frederico Varandas que anunciou que a segunda fase da renovação da casa do leão já está em preparação, e que terminará com a remodelação do centro comercial Alvaláxia.

«É uma obra de grandes dimensões. Uma das mais marcantes da história do nosso Sporting. Vai exigir um grande esforço, grande rigor e uma grande capacidade de execução para o que queremos fazer em tão pouco tempo. Mas vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo. Será uma obra transformadora que colocará o Sporting num outro patamar», sublinhou o presidente verde e branco.

«Um Sporting que vai à luta»

Varandas também aproveitou a ocasião para falar do crescimento do clube em termos estruturais e associativos garantindo um Sporting com «mais vitalidade» e que não vai atirar a toalha ao chão independentemente da situação em que se encontre nas competições disputadas.

«Um Sporting em que não treme. Um Sporting em que pode chegar ao Natal a cinco pontos do primeiro classificado, mas todos os sócios sabem que vamos lá estar, na luta pelo título. É esta a diferença. É esta a diferença de um Sporting forte, corajoso e que vai à luta», atirou.

De recordar, Frederico Varandas anunciou durante a gala dos Prémios Stromp a recandidatura à presidência do Sporting para as eleições de março de 2026.