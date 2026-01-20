Sporting
Há 35 min
João Simões e a vitória sobre o PSG: «A entreajuda foi o segredo»
Médio do Sporting aponta ao campeonato e sublinha espírito do grupo às ordens de Rui Borges
Médio do Sporting aponta ao campeonato e sublinha espírito do grupo às ordens de Rui Borges
João Simões, médio do Sporting, falou à flash da Sport tv após a vitória contra o PSG (2-1).
«O PSG é uma grande equipa. Mostrámos atitude como em Munique, mas lá não conseguimos um bom resultado. Hoje conseguimos e é fruto do nosso trabalho, merecemos esta vitória. O jogo resume o trabalho que o grupo tem feito. Ficámos muito felizes, mas há que realçar que no fim de semana há jogo para o campeonato. Há que ganhar e conseguir os três pontos.»
«A nossa entreajuda foi o segredo para este jogo, muito crer de todos. A vitória corou-nos pelo que fizemos.»
«Estamos a fazer uma boa campanha. Ganhámos hoje, agora temos o fim de semana para o campeonato, mas vamos querer ganhar no próximo jogo da Champions. Vamos focados no dia a dia.»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS